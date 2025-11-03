Lo stato islamico e la presunta persecuzione dei cristiani | ecco perché Trump vuole intervenire in Nigeria
La Nigeria, il paese più popolato dell'Africa, è sotto l'attenzione di Donald Trump. Pur apparendo in contrasto con la sua politica "America First", il presidente sembra voler puntare sulla difesa dei cristiani locali, un tema che riscuote consenso all'interno del popolo Maga. E auto intestandosi. 🔗 Leggi su Today.it
