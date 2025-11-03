Lo Stato delle Cose | ospiti politica e nuove piste su Garlasco Le anticipazioni del 3 novembre

Lo Stato delle Cose torna stasera 3 novembre 2025 su Rai 3 alle 21:20 con la settima puntata condotta da Massimo Giletti. In scaletta, l’attualità politica con Antonio Di Pietro, il confronto tra Andrea Delmastro e Marco Furfaro, un nuovo capitolo sul caso Garlasco e il segmento di costume legato alla Gintoneria con Wanna Marchi, Stefania Nobile e Davide Lacerenza. Indice. Lo Stato Delle Cose 3 novembre 2025 – Politica e giustizia: Di Pietro, Delmastro e Furfaro. Garlasco: gli sviluppi investigativi e le domande aperte. Costume e cronaca: la Gintoneria e i protagonisti. Orario, canale e streaming: come vedere la puntata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

