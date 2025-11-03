Lo Stato delle Cose | Giletti ospita Wanna Marchi Stefania Nobile e Davide Lacerenza

Davidemaggio.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 3 novembre, con la settima puntata stagionale de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento in onda alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 3 novembre 2025. In apertura, spazio alla stretta attualità politica: sarà presente Antonio Di Pietro, ex magistrato e simbolo di Mani Pulite, che interverrà sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere. A seguire, il confronto tra il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e il deputato del Partito Democratico Marco Furfaro. Poi, nuovi colpi di scena sul caso Garlasco e sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

lo stato delle cose giletti ospita wanna marchi stefania nobile e davide lacerenza

© Davidemaggio.it - Lo Stato delle Cose: Giletti ospita Wanna Marchi, Stefania Nobile e Davide Lacerenza

Altre letture consigliate

Lo stato delle cose stasera in tv lunedì 3 novembre: ospiti e anticipazioni del programma con Massimo Giletti - La settima puntata del programma condotto da Massimo Giletti riparte dalla riforma della Giustizia e l ... Come scrive corrieredellumbria.it

stato cose giletti ospitaLo Stato delle Cose, anticipazioni 3 novembre: il padre di Sempio, la notte della Gintoneria e riforma della giustizia - Una nuova puntata di "Lo Stato delle Cose", il programma di attualità condotto da Massimo Giletti, va in onda questa sera, lunedì 3 novembre , alle ore 21:20. msn.com scrive

stato cose giletti ospitaLo Stato delle Cose, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 27 ottobre - Si rinnova l'appuntamento settimanale con Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti in onda ogni lunedì alle 21. Scrive corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Stato Cose Giletti Ospita