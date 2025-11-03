Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 3 novembre, con la settima puntata stagionale de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento in onda alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 3 novembre 2025. In apertura, spazio alla stretta attualità politica: sarà presente Antonio Di Pietro, ex magistrato e simbolo di Mani Pulite, che interverrà sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere. A seguire, il confronto tra il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e il deputato del Partito Democratico Marco Furfaro. Poi, nuovi colpi di scena sul caso Garlasco e sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lo Stato delle Cose: Giletti ospita Wanna Marchi, Stefania Nobile e Davide Lacerenza