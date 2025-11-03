Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
. Questa sera, lunedì 3 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Antonio Di Pietro, ex magistrato e simbolo di Mani Pulite, interverrà sulla riforma della Giustizia e la separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Parliamo un po’ di cose serie … ieri è stato concesso ai “non colorati” un rigore molto simile a quello dato al Napoli per FALLO su Di Lorenzo. Il commento a DAZN è stato “bravissimo Yldiz a rubare la posizione e prendersi il fallo”. Fatemi capire ora Yldiz è bra - facebook.com Vai su Facebook
Su Rai 3 “Lo stato delle cose” è al 6,6% di share e 993 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Lo Stato delle Cose: Giletti ospita Wanna Marchi, Stefania Nobile e Davide Lacerenza - Lo Stato delle Cose: Massimo Giletti torna su rai 3 con la stretta attualità politica, il delitto di Chiara Poggi e il caso Gintoneria. Come scrive davidemaggio.it
Lo Stato delle Cose, anticipazioni e ospiti della puntata di lunedì 20 ottobre 2025 su Rai 3 - Lo Stato delle Cose anticipazioni 20 ottobre 2025: focus su Lovati e sul caso Garlasco, con Sigfrido Ranucci in studio. Come scrive atomheartmagazine.com
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti in onda stasera, lunedì 27 ottobre 2025. tpi.it scrive