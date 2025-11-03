lo speciale salvataggio pompieri liberano un asino intrappolato nel fango

Un inusuale e complesso intervento di soccorso ha impegnato i vigili del fuoco di Reggio nella giornata di ieri a Scandiano. L’allarme è scattato in via Tre Croci, una zona boschiva che, a causa delle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi, si era trasformata in una vera e propria palude. L’operazione ha avuto come protagonista un asino che, probabilmente cercando di attraversare il terreno bagnato, è rimasto intrappolato in una profonda pozza di fango. L’animale era completamente immobilizzato e stremato dagli sforzi per liberarsi, con il rischio di annegare o di subire gravi lesioni. Le squadre dei pompieri, giunte tempestivamente sul posto, hanno dovuto affrontare un terreno estremamente difficile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

