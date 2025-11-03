Lo Spaesato | Mammucari alla ricerca della pantera nera di Gualdo Tadino

Davidemaggio.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Spaesato, il people comedy show di Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, torna questa sera, lunedì 3 novembre, alle 21:20 su Rai 2. Le anticipazioni del 3 novembre 2025. Protagonista della puntata di stasera sarà Gualdo Tadino, paese in provincia di Perugia conosciuto per l’arte, i paesaggi, il buon cibo e da oggi anche per la vivacità dei suoi abitanti. Nel nuovo appuntamento, Teo Mammucari scoprirà ogni divertente segreto del piccolo comune, a partire da quelli del mestiere di Alberto, il tartufaio. I tartufi saranno soltanto l’antipasto del viaggio del comico, che presto apprenderà una notizia inquietante dai gualdesi: in zona si aggirerebbe una pericolosa pantera nera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

lo spaesato mammucari alla ricerca della pantera nera di gualdo tadino

© Davidemaggio.it - Lo Spaesato: Mammucari alla ricerca della pantera nera di Gualdo Tadino

Approfondisci con queste news

spaesato mammucari ricerca panteraOggi va in onda un nuovo appuntamento della seconda stagione del people comedy show che racconta l'Italia attraverso la comicità - Stasera su Rai 2, Lo spaesato con Teo Mammucari va in Umbria, a Gualdo Tadino. Lo riporta msn.com

spaesato mammucari ricerca panteraLo Spaesato: Mammucari a Pastena tra vacche, ciocie e lupi mannari - Lo Spaesato: Teo Mammucari viaggia in Ciociaria, dove incontrerà i cittadini e andrà alla ricerca del lupo mannaro. Come scrive davidemaggio.it

Teo Mammucari "Lo spaesato" alla scoperta della provincia di Catania tra pescatori, pupi e due "cuori solitari" - È la provincia di Catania la meta di T eo Mammucari nel nuovo appuntamento con "Lo Spaesato", il people comedy show che racconta l’Italia attraverso la comicità, prodotto da Stand by me per la ... Secondo lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Spaesato Mammucari Ricerca Pantera