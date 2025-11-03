Lo Spaesato | Mammucari alla ricerca della pantera nera di Gualdo Tadino
Lo Spaesato, il people comedy show di Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, torna questa sera, lunedì 3 novembre, alle 21:20 su Rai 2. Le anticipazioni del 3 novembre 2025. Protagonista della puntata di stasera sarà Gualdo Tadino, paese in provincia di Perugia conosciuto per l’arte, i paesaggi, il buon cibo e da oggi anche per la vivacità dei suoi abitanti. Nel nuovo appuntamento, Teo Mammucari scoprirà ogni divertente segreto del piccolo comune, a partire da quelli del mestiere di Alberto, il tartufaio. I tartufi saranno soltanto l’antipasto del viaggio del comico, che presto apprenderà una notizia inquietante dai gualdesi: in zona si aggirerebbe una pericolosa pantera nera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
