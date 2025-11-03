Lo Spaesato 2 con Teo Mammucari su Rai2 | paesi e quante puntate sono

Ascoltitv.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stagione 1 (2024) – Quante puntate Lunedì 16 settembre 2024 parte dalla Campania  il nuovo programma “Lo Spaesato” condotto da Teo Mammucari. Il format prevede . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

lo spaesato 2 con teo mammucari su rai2 paesi e quante puntate sono

© Ascoltitv.it - Lo Spaesato 2 con Teo Mammucari su Rai2: paesi e quante puntate sono

Approfondisci con queste news

spaesato 2 teo mammucariOggi va in onda un nuovo appuntamento della seconda stagione del people comedy show che racconta l'Italia attraverso la comicità - Stasera su Rai 2, Lo spaesato con Teo Mammucari va in Umbria, a Gualdo Tadino. Segnala msn.com

spaesato 2 teo mammucariLo Spaesato: Mammucari a Pastena tra vacche, ciocie e lupi mannari - Lo Spaesato: Teo Mammucari viaggia in Ciociaria, dove incontrerà i cittadini e andrà alla ricerca del lupo mannaro. Come scrive davidemaggio.it

spaesato 2 teo mammucariLo Spaesato stasera su Rai 2 è a Pastena, in provincia di Frosinone - Lo Spaesato”, il “people comedy show” di Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, nella puntata in onda lunedì 27 ottobre alle 21. Si legge su corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Spaesato 2 Teo Mammucari