Lo shutdown colpisce anche l’Italia Scoppia il caso Aviano | bloccati gli stipendi a 450 lavoratori italiani

Quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Lo “shutdown” americano, il blocco dei finanziamenti federali dovuto allo stallo politico a Washington, ha effetti che si fanno sentire anche in Italia. Dopo la conferma del mancato pagamento per circa 450 lavoratori civili italiani della base aerea statunitense di Aviano (Pordenone), il tema è arrivato in Parlamento. La deputata dem Debora Serracchiani ha annunciato la presentazione di un’interrogazione ai ministri Guido Crosetto (Difesa) e Marina Calderone (Lavoro) per chiedere un intervento urgente del Governo Meloni. “Il Governo provveda al versamento dello stipendio ai dipendenti civili delle basi Usa in Italia, concordando con le autorità americane il successivo rimborso”, ha dichiarato Serracchiani, ricordando come la Germania abbia già adottato una misura analoga per garantire la continuità delle retribuzioni del personale civile impiegato nelle installazioni militari statunitensi sul proprio territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

