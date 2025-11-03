NEMBRO (Bergamo) Il tragico incidente ieri mattina lungo la Provinciale 671, tra i Comuni di Nembro e Albino, in Valle Seriana. A scontrarsi frontalmente un’autobotte dei vigili del fuoco e un’autovettura con a bordo cinque persone, tra cui un minorenne. Il conducente, Mouhamadou Bamba Badiane, 34enne di origini senegalesi residente a Leffe, è morto sul colpo. Gli altri occupanti dell’auto sono stati soccorsi dal personale sanitario arrivati sul posto e portati in ospedale per accertamenti. In osservazione per precauzione anche tre vigili del fuoco rimasti sotto choc. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia stradale di Bergamo che sta ricostruendo la dinamica dello scontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo scontro e l’ammasso di lamiere. Muore un 34enne, quattro feriti