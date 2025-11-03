Lo dimettono dall' ospedale e per 3 giorni rimane abbandonato a se stesso in corsia | il sindaco chiama un' ambulanza a spese del Comune

È dovuto intervenire personalmente il sindaco di Siculiana per chiudere una vicenda che non sarebbe mai dovuta accadere. Un uomo di circa cinquant’anni, conosciuto dai servizi sociali per la sua situazione di disagio, era rimasto solo, abbandonato a se stesso per 3 giorni dopo le dimissioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it