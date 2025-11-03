Liverani Ania | Assicurazioni strumento potente prevenzione e protezione fondamentali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "Le assicurazioni sono uno strumento potentissimo. Con questa iniziativa della Fondazione Ania, "Meglio Ora", vogliamo diffondere la cultura assicurativa in tutti gli ambiti, dalla salute alla sicurezza stradale. Prevenzione e protezioni sono strumenti fondamentali per mettere in sicurezza famiglie e imprese" così il presidente di Ania Liverani, a margine della presentazione dell'iniziativa Meglio Ora della fondazione Ania. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

“L’invecchiamento della popolazione è una sfida per il Paese. Promuovere la #CulturaDellaPrevenzione fin dalle scuole è essenziale per costruire una società più consapevole.” - Giovanni Liverani, Presidente #ANIA, su #MeglioOra, il progetto di #Fondazion - X Vai su X

Liverani (Ania): "Assicurazioni strumento potente, prevenzione e protezione fondamentali" - Con questa iniziativa della Fondazione Ania, "Meglio Ora", vogliamo diffondere la cultura assicurativa in tutti gli ambiti, dalla salute alla sicurez ... Da ilgiornale.it

Liverani (Ania): "Assicurazioni strumento potente, prevenzione e protezione fondamentali" – Il video - Con questa iniziativa della Fondazione Ania, "Meglio Ora", vogliamo diffondere la cultura assicurativa in tutt ... Lo riporta msn.com

Liverani (Ania), 'il contributo nella manovra sia proporzionato' - Sul contributo chiesto alle assicurazioni nella manovra "non ci tiriamo certamente indietro, purché la richiesta sia proporzionata, equa e ragionevole". Secondo ansa.it