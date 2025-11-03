LIVE Sonego-Choinski ATP Metz 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio dell’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 13.49 A Metz il ventinovenne britannico insegue la terza vittoria in carriera in un tabellone ATP dopo i successi ottenuti a Wimbledon 2023 (contro Dusan Lajovic) ed a Estoril 2024 (vs Joao Fonseca). Nel tabellone cadetto Choinski ha sconfitto Harold Mayot, ritirato sul 5-2 in favore del britannico, e Kyrian Jacquet, battuto 6-4, 5-7, 6-2. 13.46 Sonego prova a dare continuità all’ottimo risultato del Master 1000 di Parigi per chiudere al meglio la propria stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
