CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Jan Choinski, partita valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Metz. Nell’esordio del torneo francese il piemontese affronta un qualificato britannico, numero 131 del ranking mondiale. Sonego prova a dare continuità all’ottimo risultato del Master 1000 di Parigi per chiudere al meglio la propria stagione. La scorsa settimana il tennista azzurro ha ottenuto due convincenti vittorie contro Sebastian Korda (6-2, 6-3) e Lorenzo Musetti (3-6, 6-3, 6-1) e sfiorando l’impresa negli ottavi con Daniil Medvedev (3-6, 7-6, 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Choinski, ATP Metz 2025 in DIRETTA: l’azzurro affronta il qualificato britannico