LIVE Sonego-Choinski 4-6 ATP Metz 2025 in DIRETTA | il britannico vince il primo set in rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 4-6 Gioco e primo set Choinski: scambio durissimo vinto dal britannico che mette fine ad un braccio di ferro da fondo seguendo a rete un buon dritto stretto e chiudendo con lo smash. Seconda 30-40 Punto da manuale per Sonego che gioca una prima ad uscire in slice, segue a rete il dritto lungolinea e chiude con una stop volley incrociata 15-40 Il britannico spinge da fondo, prende la rete e chiude con lo smash in salto. 15-30 Termina in corridoio il dritto lungolinea di Sonego 15-15 Brivido! Sonego segue a rete la prima ad uscire e spedisce sulla riga la volee. 🔗 Leggi su Oasport.it

