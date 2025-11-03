CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 16.30 Sonego chiude il match con il 74% dei punti vinti con la prima, entrata il 71% delle volte, ed il 56% con la seconda. L’azzurro ha messo a segno 11 ace e 0 doppi falli 16.28 L’italiano esce vincitore da una partita complicatissima in cui è stato costretto ad inseguire. Sonego ha perso a sorpresa il primo set, dopo esser stato in vantaggio di un break, riuscendo poi a ribaltare il punteggio. 16.26 4-6, 6-4, 6-4 Gioco, partita ed incontro Lorenzo Sonego: l’italiano spinge co il dritto e chiude con la volee lunga in controtempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Choinski 4-6, 6-4, 6-4 ATP Metz 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince in rimonta