LIVE Sonego-Choinski 4-6 6-4 5-3 ATP Metz 2025 in DIRETTA | il britannico serve per rimanere nel match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 15-0 Si ferma in rete il recupero di Sonego sulla smorzata di Choinski 5-3 Gioco Sonego: termina lunga la risposta di dritto del britannico. 40-0 Aceeeee, servizio perfetto ad uscire. 30-0 Buona prima di Sonego 15-0 Atterra sulla riga il dritto inside-in di Sonego. 4-3 Gioco Choinski: il britannico va a segno con il dritto lungolinea in controbalzo e rimane in scia. 40-15 Uno-due per il britannico 30-15 Sonego segue a rete la risposta di rovescio e chiude alla seconda volee. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sonego-Choinski oggi, ATP Metz 2025: orario, tv, programma, streaming - - X Vai su X
LIVE Sonego-Choinski, ATP Metz 2025 in DIRETTA: l’azzurro affronta il qualificato britannico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego ... Riporta oasport.it
Sonego eliminato al 1° turno all'Atp Basilea: vince Davidovich Fokina 7-6, 6-4 - Lorenzo Sonego subito eliminato al torneo Atp 500 di Basilea: il torinese è stato battuto in due set al 1° turno dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ottava testa di serie del seeding. Lo riporta sport.sky.it