LIVE Sonego-Choinski 4-6 6-4 1-2 ATP Metz 2025 in DIRETTA | l’azzurro si salva in apertura di terzo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 15-15 Lungo il dritto in corsa di Sonego 15-0 Prima ad uscire vincente. 1-2 Gioco Choinski: uno-due per il britannico. 40-30 Si impenna il back di Sonego con la palla che atterra lunga oltre la linea di fondo. 30-30 Choinski passa con il dritto lungolinea sul back d’approccio di Sonego Seconda 15-30 Choinski perde il controllo del rovescio con il lungolinea che termina ampiamente in corridoio 15-15 Si ferma in rete il dritto di Choinski, che ha commesso l’errore sull’ottimo dritto in cross di Sonego che ha ribaltato l’inerzia dello scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it
