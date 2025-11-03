LIVE Sonego-Choinski 4-6 6-4 0-1 ATP Metz 2025 in DIRETTA | l’italiano conquista il secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 40-40 Aceeeeeee!! Servizio perfetto ad uscire per Sonego che annulla così la palla break 30-40 Lunga la volee in allungo di Sonego che si era aperto bene il campo con il dritto 30-30 Termina a metà rete il rovescio lungolinea di Choinski Seconda 15-30 Atterra sulla riga la risposta del britannico che manda fuori giri l’italiano 15-15 Choinski passa con il rovescio incrociato dopo la finta di smorzata di Sonego 15-0 Splendido rovescio incrociato di Sonego che ha colpito la palla in controbalzo rubando il tempo all’avversario Al servizio Lorenzo Sonego 0-1 Gioco Choinski: prima al centro vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
