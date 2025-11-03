LIVE Sonego-Choinski 4-6 3-4 ATP Metz 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 30-15 Aceee!! Il sesto del match 15-15 Servizio in kick ad uscire e dritto dalla parte opposta. Seconda 0-15 Sonego non approfitta di un’ottima prima ad uscire giocando una volee poco incisiva su cui Choinski arriva e passa con il rovescio 3-4 Gioco Choinski: atterra sulla riga il rovescio lungolinea del britannico. 40-30 Ottimo passante incrociato di Sonego, si ferma in rete la volee del britannico. 40-15 Choinski manovra con il dritto e poi chiude con la volee incrociata 30-15 Doppio fallo, il secondo del match per il britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it

