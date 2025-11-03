CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 3-4 Gioco Choinski: ace per il britannico che torna avanti nel primo set. A-40 Prima vincente per il britannico. 40-40 Splendido rovescio lungolinea del britannico che pulisce la riga. 40-A Risposta profonda di Sonego. Choinski è lento in uscita dal servizio, colpisce con il peso del corpo all’indietro e sbaglia il dritto. 40-40 Sonego spinge con il dritto incrociato e poi chiude con il lungolinea 40-30 Risposta incrociata di dritto per Sonego che poi gioca un’ottima palla corta su cui Choinski sbaglia il recupero 40-15 Prima ad uscire vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Choinski 3-4, ATP Metz 2025 in DIRETTA: il britannico recupera il break