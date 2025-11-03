LIVE Sonego-Choinski 3-2 ATP Metz 2025 in DIRETTA | break in apertura per l’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 3-2 Gioco Choinski: lungo il lob difensivo dell’italiano, messo alle strette dalle accelerazioni di dritto del britannico. A-40 Si ferma in rete il passante di rovescio di Sonego 40-40 Termina in corridoio il dritto incrociato di Choinski. Seconda 40-30 Prima ad uscire e dritto lungolinea per Choinski che trova la riga. 30-30 Il britannico spedisce in rete il dritto incrociato 30-15 Si ferma in rete il rovescio lungolinea in uscita dal servizio di Choinski. 🔗 Leggi su Oasport.it
