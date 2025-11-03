LIVE Sonego-Choinski 1-1 ATP Metz 2025 in DIRETTA | inizia il torneo dell’italiano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 1-1 Gioco Sonego: prima ad uscire vincente per l’italiano. 40-0 Ottima prima verso il corpo di Choinski che non fa in tempo a levarsi dalla traiettoria per fare spazio alla palla. 30-0 Prima ad uscire e schiaffo al volo di dritto in contropiede 15-0 Aceeee!!! Slice ad uscire vincente per l’italiano Al servizio Lorenzo Sonego 0-1 Gioco Choinski: l’italiano non trova il campo con la risposta. 40-0 Non rientra a sufficienza il rovescio lungolinea in corsa di Sonego 30-0 Ace! Servizio perfetto alla T 15-0 Ottimo cambio in lungolinea di rovescio del britannico Al servizio Jan Choinski. 🔗 Leggi su Oasport.it
