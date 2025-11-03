LIVE Sonego-Choinski 0-0 ATP Metz 2025 in DIRETTA | inizia il torneo dell’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALLA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 15-0 Ottimo cambio in lungolinea di rovescio del britannico Al servizio Jan Choinski. PRIMO SET 14.09 Terminato il warm-up 14.06 Lorenzo Sonego ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 14.04 Inizia il riscaldamento pre-match 14.02 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 14.01 Entrano in campo i due giocatori. 13.58 Con l’aggiornamento del ranking ATP di questa mattina Choinski ha eguagliato il proprio best ranking alla posizione numero 126. 🔗 Leggi su Oasport.it

