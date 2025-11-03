LIVE Paolini-Gauff WTA Finals 2025 in DIRETTA | l’azzurra è già all’ultima chiamata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra Jasmine Paolini e l’americana Coco Gauff. Ultima chiamata per l’azzurra dopo il netto KO rimediato contro la numero uno Aryna Sabalenka. Settimo confronto diretto tra le due con la situazione in perfetta parità. Ultimo precedente che risale a meno di un mese fa quando la statunitense si impose in due parziali nella semifinale di Wuhan. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento che archivia la stagione da numero 8 del ranking WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Coco senza dritto e seconda di servizio strappa un set, ma Jessica rimane solida e raggiunge Sabalenka in testa al Gruppo Stefanie Graf. Gauff affronterà Paolini martedì - facebook.com Vai su Facebook
WTA Wuhan: Paolini si perde al servizio, Gauff è più concreta e va in finale - X Vai su X
Quando si gioca Paolini-Gauff, WTA Finals 2025: programma, tv, streaming - Jasmine Paolini adesso conosce il nome della prossima avversaria che dovrà affrontare in singolare nella fase a gironi delle WTA Finals 2025, in corso di ... Segnala oasport.it
Dove vedere in tv Paolini-Gauff, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming - 1 al mondo Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini tornerà in campo martedì 4 novembre per affrontare Coco Gauff ... oasport.it scrive
PRONOSTICO PAOLINI-GAUFF QUOTE - Gauff quote e analisi secondo match Finals Wta in programma a Riad martedì 4 novembre alle ore 15 ... Scrive gazzetta.it