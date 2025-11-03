LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko WTA Finals 2025 in DIRETTA | olimpioniche per ipotecare la qualificazione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata del gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals 2025 di doppio tra Sara ErraniJasmine Paolini e la coppia composta dalla taiwanese Su Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko. Secondo confronto diretto tra i due team con le azzurre che un mese fa si sono imposte nettamente per 6-4 6-0 in semifinale a Shanghai. Le campionesse Olimpiche si presentano all’ultimo evento stagionale da numero uno della classifica race al termine di un 2025 sfavillante. Vincitrici dei tornei di Doha, Roma, Roland Garros e Pechino, semifinaliste agli US Open e finaliste sull’erba di Berlino, le italiane si sono confermate ancora una volta al vertice in una disciplina che ha inoltre aiutato la toscana a completare e migliorare il proprio tennis in ottica singolare. 🔗 Leggi su Oasport.it
