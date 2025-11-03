LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 3-6 WTA Finals 2025 in DIRETTA | azzurre costrette a rincorrere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) 0-15 Non passa la volèe di Errani. Al servizio Paolini. 1-0 Game HsiehOstapenko. Altro ACE. 40-15 Servizio vincente della lettone. 30-15 Fa buona guardia a rete l’asiatica. 15-15 Il nastro allunga out lo schiaffo al volo di Hsieh. 15-0 ACE Ostapenko. SECONDO SET 6-3 Primo set HsiehOstapenko. Disegna il campo la taiwanese, migliore in campo in questo primo parziale. Azzurre costrette a rincorrere. 15.40 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio della lettone. 0-40 Tre set point HsiehOstapenko. Risposta anticipata vincente dell’asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko 3-6, WTA Finals 2025 in DIRETTA: azzurre costrette a rincorrere

