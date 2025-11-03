LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 2-3 WTA Finals 2025 in DIRETTA | le azzurre entrano in partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) 2-3 Game ErraniPaolini. Altra prima solida della toscana. 40-30 Prima esterna vincente di Jasmine. 30-30 Arriva la risposta di rovescio vincente della lettone. 30-15 Errore con lo schiaffo al volo di rovescio di Hsieh. 15-15 Non passa la risposta di dritto di Ostapenko. 0-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Paolini. 1-3 BREAK ERRANIPAOLINI! Se ne va anche il rovescio di Hsieh! 15-40 Due palle break ErraniPaolini. Fuori misura il rovescio della lettone. 15-30 Larga la volèe di rovescio di Ostapenko, la più incerta delle 4 a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko 2-3, WTA Finals 2025 in DIRETTA: le azzurre entrano in partita

Argomenti simili trattati di recente

(Adnkronos) - Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al torneo di doppio delle Wta #ultimora Vai su Facebook

Paolini/Errani-Muhammad/Schuurs alle Wta Finals, il risultato del doppio in diretta LIVE #SkySport #Paolini #Errani #Tennis #SkyTennis - X Vai su X

LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Finals 2025 in DIRETTA: olimpioniche per ipotecare la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata del gruppo Martina ... Scrive oasport.it

Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, Wta Finals 2025: a che ora e dove vederla in diretta in chiaro - Wei Hsieh/Jelena Ostapenko lunedì 3 novembre alle ore 13 e l'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport ... Riporta today.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming - Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella seconda partita del torneo di doppio alle WTA ... Riporta oasport.it