LIVE – Conte si sfoga in conferenza | il tecnico sbotta sulle critiche

Antonio Conte prende la parola alla vigilia della sfida tra il suo Napoli e l’ Eintracht Francoforte, match valido per la quarta giornata della League Phase della UEFA Champions League. Gli azzurri vogliono lasciarsi alle spalle la tremenda batosta rimediata a Eindhoven e vogliono portare a casa fieno da mettere in cascina per quanto riguarda il discorso qualificazione. Verso Napoli – Eintracht: le parole di Conte. Di seguito, quanto dichiarato dal tecnico azzurro in conferenza stampa: “Qualcuno deve aver segnato, perché siamo primi in classifica. Prima di queste due partite si parlava della difesa, poi abbiamo fatto due clean sheet. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

