Seconda palla. 15-30 N0n passa lo slice di Berrettini, Halys accorcia le distanze. Seconda palla. 0-30 Passante incrociato dell'azzurro! 0-15 Primo vincente per Berrettini che trova il dritto. Seconda palla per il francese. INIZIA IL PRIMO SET! 20.59 Sta per iniziare il match, il primo a servire sarà Halys! 20.55 Tennisti in campo per il riscaldamento, il match sta per iniziare. 20.54 Berrettini non è l'unico italiano sceso in campo quest'oggi. Lorenzo Sonego ha sfidato e battuto 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) il britannico Choinski e sfiderà Cobolli al prossimo turno.

LIVE Berrettini-Halys, ATP Metz 2025 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento!