LIVE Berrettini-Halys ATP Metz 2025 in DIRETTA | Norrie sfida Royer poi tocca al romano!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 18.20 Buongiorno amici, é terminato il match tra Mpteshi Perricard e Sachko, con la vittoria a sorpresa dell’ucraino, entrato nel tabellone come lucky looser. Il francese ha perso 2-0 (7-6, 6-3). Prima di Berrettini, scenderanno in campo io francese Royer e l’inglese Norrie. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’azzurro Matteo Berrettini e il francese Quentin Halys, valido per il primo turno dell’ ATP 250 di Metz, ultimo torneo stagionale a livello ATP insieme a quello di Atene prima del grande appuntamento delle Finals di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
