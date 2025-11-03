LIVE Berrettini-Halys ATP Metz 2025 in DIRETTA | Norrie e Royer vanno al terzo si allunga l’attesa per l’ingresso in campo del romano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 20.07 Royer resiste a Norrie e vince 7-6 (2) il secondo set con un tie-break finale completamente dominato dal francese. Match che si deciderà al terzo, si allunga l’attesa per l’ingresso in campo del nostro tennista! 19.08 Senza molte sorprese, Norrie vince il primo set su Royer con un parziale di 6-3. Manca poco all’ingresso in campo di Berrettini. 18.20 Buongiorno amici, é terminato il match tra Mpteshi Perricard e Sachko, con la vittoria a sorpresa dell’ucraino, entrato nel tabellone come lucky looser. 🔗 Leggi su Oasport.it

