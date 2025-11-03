LIVE Berrettini-Halys 6-2 6-4 ATP Metz 2025 in DIRETTA | l’azzurro domina il francese e vola agli ottavi di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.0 0 6-2, 6-4 GAME, SET AND MATCH!! VINCE BERRETTINI!! L’azzurro vola agli ottavi e sfiderà il vincente tra Moutet e Vukic! Ottima prova di Matteo che si muove bene e serve splendidamente! Seconda palla. 40-15 Esce il lob bimane di Matteo, ci sono altri due match point. Seconda. 40-0 Prima vincente e tre match point! 30-0 Ottima copertura di Matteo che difende il recupero di Halys! 15-0 ACE DI BERRETTINI! 5-4 GAME HALYS! Ottimo servizio del francese, ma Berrettini adesso serve per chiudere il match! Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Halys 6-2 6-4, ATP Metz 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina il francese e vola agli ottavi di finale!

️GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI🇮🇹 3-11 •WTA FINALS doppio Ore 13:00 🇮🇹Paolini-Errani🇮🇹 vs Hsieh-Ostapenko •METZ Ore 14:09 🇮🇹Sonego vs Choinski Ore 19:30 🇮🇹Berrettini vs Halys FORZA RAGAZZI Riyad: SuperTennis. Metz: canali Sky Sport - facebook.com Vai su Facebook

ULTIMI TORNEI! Iniziano gli ultimi 250 del 2025, con 2 italiani in campo per il 1T del #MoselleOpen: alle 14 Lorenzo #Sonego 🇮🇹 sfida Jan Choinski 🇬🇧, mentre intorno alle 20 Matteo #Berrettini 🇮🇹 affronta Quentin Halys 🇫🇷. Entrambi favoriti, ma attenzione. - X Vai su X

