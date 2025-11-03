LIVE Berrettini-Halys 6-2 4-3 ATP Metz 2025 in DIRETTA | un francese falloso regala il break all’azzurro nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.0 0 40-0 Prima vincente! 30-0 Berrettini trova un dritto micidiale che il francese può solo toccare. Seconda. 15-0 In rete il rovescio di Halys. Seconda palla. 4-3 BREAK BERRETTINI!! Disastro di Halys che adesso fa di tutto per spaccare la racchetta. L’azzurro ne approfitta e gli strappa il servizio che potrebbe aver chiuso il match. 15-40 Eccola l’occasione, doppio fallo del francese! Seconda palla di Halys, piccola possibilità. 15-30 Slice in difesa di Berrettini che costringe il francese a giocare una volée complessa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Halys 6-2 4-3, ATP Metz 2025 in DIRETTA: un francese falloso regala il break all’azzurro nel secondo set

ULTIMI TORNEI! Iniziano gli ultimi 250 del 2025, con 2 italiani in campo per il 1T del #MoselleOpen: alle 14 Lorenzo #Sonego sfida Jan Choinski , mentre intorno alle 20 Matteo #Berrettini affronta Quentin Halys . Entrambi favoriti, ma attenzione. - X Vai su X

Matteo Berrettini Italia - facebook.com Vai su Facebook

