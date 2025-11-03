LIVE Berrettini-Halys 6-2 2-3 ATP Metz 2025 in DIRETTA | pioggia di ace nel secondo set regna l’equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.0 0 Seconda. 15-15 La palla corta non è proprio il colpo preferito di Halys: questa volta il tentativo finisce in corridoio. 15-0 Servizio e dritto. 3-3 GAME BERRETTINI!! Altro ottimo gioco di Matteo che al servizio ha una qualità di 9.4!! 40-15 Servizio e dritto dell’azzurro! 30-15 In rete il dritto di Matteo! 30-0 Halys cerca la smorzata ma Berrettini recupera la palla e ricama con la contro palla corta! 15-0 Palla corta morbidissima dell’azzurro! 2-3 GAME HALYS!! Altro ace e altro servizio mantenuto dal francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Halys 6-2 2-3, ATP Metz 2025 in DIRETTA: pioggia di ace nel secondo set, regna l’equilibrio

ULTIMI TORNEI! Iniziano gli ultimi 250 del 2025, con 2 italiani in campo per il 1T del #MoselleOpen: alle 14 Lorenzo #Sonego sfida Jan Choinski , mentre intorno alle 20 Matteo #Berrettini affronta Quentin Halys . Entrambi favoriti, ma attenzione.

Matteo Berrettini Italia

