LIVE Berrettini-Halys 5-2 ATP Metz 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere un grande primo set!

Oasport.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 Seconda palla. 5-2 GAME HALYS! Il francese mantiene il servizio, l’azzurro servirà per il set. 40-30 Risposta vincente di Berrettini! 40-15 Prima di servizio di Halys. 30-15 Slice lungolinea in contropiede. Che vincente! Seconda palla. 30-0 Altra prima vincente di Halys. 15-0 Non passa la risposta di Berrettini. 5-1 GAME BERRETTINI!! L’azzurro chiude con il vincente, che partita fino a qui! 40-15 Serve and volley di Matteo che chiude con una volée smorzata. Seconda. 30-15 Primo gratuito di Berrettini che manda in rete un dritto facilissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini halys 5 2 atp metz 2025 in diretta l8217azzurro serve per chiudere un grande primo set

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Halys 5-2, ATP Metz 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per chiudere un grande primo set!

Argomenti simili trattati di recente

LIVE Berrettini-Halys, ATP Metz 2025 in DIRETTA: il romano cerca segnali positivi nell’ultimo torneo stagionale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l'azzurro Matteo ... Da oasport.it

Berrettini, trionfo a Gstaad! Halys battuto in due set, rivivi diretta - Il ventisettenne francese è numero 192 del mondo, ma a gennaio dello scorso anno si è spinto fino alla 61° posizione del ranking. corrieredellosport.it scrive

Berrettini vince l'Atp di Gstaad: Halys battuto 6-3, 6-1. Balzo in classifica, sale al 50esimo posto e supera Sonego - «All'inizio della stagione abbiamo deciso che non avremmo pensato al mio ranking perché avevamo tanti dubbi, intanto sulla risposta del mio corpo. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Halys 5