LIVE Berrettini-Halys 5-2 ATP Metz 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere un grande primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 Seconda palla. 5-2 GAME HALYS! Il francese mantiene il servizio, l’azzurro servirà per il set. 40-30 Risposta vincente di Berrettini! 40-15 Prima di servizio di Halys. 30-15 Slice lungolinea in contropiede. Che vincente! Seconda palla. 30-0 Altra prima vincente di Halys. 15-0 Non passa la risposta di Berrettini. 5-1 GAME BERRETTINI!! L’azzurro chiude con il vincente, che partita fino a qui! 40-15 Serve and volley di Matteo che chiude con una volée smorzata. Seconda. 30-15 Primo gratuito di Berrettini che manda in rete un dritto facilissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Halys 5-2, ATP Metz 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per chiudere un grande primo set!

Argomenti simili trattati di recente

ULTIMI TORNEI! Iniziano gli ultimi 250 del 2025, con 2 italiani in campo per il 1T del #MoselleOpen: alle 14 Lorenzo #Sonego sfida Jan Choinski , mentre intorno alle 20 Matteo #Berrettini affronta Quentin Halys . Entrambi favoriti, ma attenzione. - X Vai su X

Matteo Berrettini Italia - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Berrettini-Halys, ATP Metz 2025 in DIRETTA: il romano cerca segnali positivi nell’ultimo torneo stagionale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l'azzurro Matteo ... Da oasport.it

Berrettini, trionfo a Gstaad! Halys battuto in due set, rivivi diretta - Il ventisettenne francese è numero 192 del mondo, ma a gennaio dello scorso anno si è spinto fino alla 61° posizione del ranking. corrieredellosport.it scrive

Berrettini vince l'Atp di Gstaad: Halys battuto 6-3, 6-1. Balzo in classifica, sale al 50esimo posto e supera Sonego - «All'inizio della stagione abbiamo deciso che non avremmo pensato al mio ranking perché avevamo tanti dubbi, intanto sulla risposta del mio corpo. Si legge su ilmessaggero.it