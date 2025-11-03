LIVE Berrettini-Halys 4-1 ATP Metz 2025 in DIRETTA | doppio break dell’azzurro che sta dominando il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 40-15 Prima di servizio di Halys. 30-15 Slice lungolinea in contropiede. Che vincente! Seconda palla. 30-0 Altra prima vincente di Halys. 15-0 Non passa la risposta di Berrettini. 5-1 GAME BERRETTINI!! L’azzurro chiude con il vincente, che partita fino a qui! 40-15 Serve and volley di Matteo che chiude con una volée smorzata. Seconda. 30-15 Primo gratuito di Berrettini che manda in rete un dritto facilissimo. 30-0 Altro ace! 15-0 In rete la difesa di Halys. Seconda di Berrettini. 4-1 DOPPIO BREAK!! Che recupero di Berrettini che trova un altro servizio avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
️GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI🇮🇹 3-11 •WTA FINALS doppio Ore 13:00 🇮🇹Paolini-Errani🇮🇹 vs Hsieh-Ostapenko •METZ Ore 14:09 🇮🇹Sonego vs Choinski Ore 19:30 🇮🇹Berrettini vs Halys FORZA RAGAZZI Riyad: SuperTennis. Metz: canali Sky Sport - facebook.com Vai su Facebook
ULTIMI TORNEI! Iniziano gli ultimi 250 del 2025, con 2 italiani in campo per il 1T del #MoselleOpen: alle 14 Lorenzo #Sonego 🇮🇹 sfida Jan Choinski 🇬🇧, mentre intorno alle 20 Matteo #Berrettini 🇮🇹 affronta Quentin Halys 🇫🇷. Entrambi favoriti, ma attenzione. - X Vai su X
LIVE Berrettini-Halys, ATP Metz 2025 in DIRETTA: il romano cerca segnali positivi nell’ultimo torneo stagionale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l'azzurro Matteo ... Lo riporta oasport.it
Halys battuto, Berrettini vince il torneo di Gstaad - Con il trionfo nella sua Gstaad, dove già vinse il suo primo titolo sei anni fa, l'azzurro dimostra di essere sulla buona strada. rainews.it scrive
Berrettini sfida Tsitsipas, Nardi contro Halys: due azzurri si giocano il posto in semifinale nell'Atp di Dubai. I quarti - Halys, saranno visibili in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Si legge su leggo.it