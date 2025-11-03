LIVE Alle 20.45 Lazio-Cagliari | Sarri chiede gol a Dia Pisacane recupera Mina

Il senegalese, a secco da due mesi, ha segnato tre reti in tre gare ai sardi. Rossoblù imbattuti fuori casa da tre turni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

