LIVE Alle 20.45 Lazio-Cagliari | Sarri chiede gol a Dia Pisacane recupera Mina
Il senegalese, a secco da due mesi, ha segnato tre reti in tre gare ai sardi. Rossoblù imbattuti fuori casa da tre turni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?Lazio-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, oggi Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv A Reggio Emilia l'esordio del duo Criscito-Murgita in rossoblu, in serata il match dell'Olimpico - X Vai su X
Lazio-Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale - Cagliari di lunedì 3 novembre 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Segnala calciomagazine.net
Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: verso il rilancio di Luperto e Mina - 45 per chiudere la decima giornata, arbitra Juan Luca Sacchi. Si legge su unionesarda.it
Lazio Cagliari, dove vederla? Streaming LIVE e diretta tv della decima giornata di campionato dei biancocelesti. Tutti i dettagli - Lazio Cagliari, dove vederla: streaming LIVE e diretta tv della sfida dell’Olimpico valida per la 10ª giornata di Serie A 2025/26 Archiviato il pareggio senza reti contro il Pisa, la Lazio di Maurizio ... lazionews24.com scrive