Live 360 si rinnova | continua la partnership tra UNESCO e LVMH

Una partnership importantissima che si rinnova per altri cinque anni, quella tra UNESCO e LVMH. Due mondi apparentemente lontani tra di loro che si incontrano in favore del progetto Life 360. Il progetto sostiene il “Programma sull’Uomo e la Biosfera”, dedicato alla conservazione e il ripristino degli ecosistemi nelle riserve della biosfera riconosciute dall’ UNESCO. Life 360, il progetto di UNESCO e LVMH. A firmare la nuova partnership sono stati Antoine Arnault, direttore immagine e ambiente di LVMH, e da Audrey Azoulay, direttrice generale dell’UNESCO, sarà in vigore nel periodo 2025-2029. Hélène Valade, direttrice dello sviluppo ambientale di LVMH, ha spiegato che “Il partenariato iniziale di cinque anni aveva l’obiettivo di preservare la biodiversità in aree UNESCO situate in Amazzonia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

