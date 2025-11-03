Litfiba | ritorno al futuro con il tour dedicato al disco cult 17 Re
Ci sono dischi che non invecchiano perché sono artisticamente rilevanti e perché non erano fin dal origini musica da consumo veloce. 17 Re dei Litfiba, uno dei migliori rock album italiani di sempre era pervaso da una creatività speciale e da un sound unico in bilico tra le new wave e le suggestioni del progressive rock made in Italy. Un contenitore di suoni ed atmosfere che hanno elevato il sound della band fiorentina ad un altro livello. Nel 2026, 17 Re compie quarant’anni e per celebrare l’anniversario i Litfiba tornano in formazione originale per una serie di concerti lungo tutta l’Italia. È l’occasione per riascoltare un disco cult che ha lasciato il segno:. 🔗 Leggi su Panorama.it
