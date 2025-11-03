L' Italia crollerà tutta fin quando finanzierà Kiev | le parole di Maria Zakharova sulla torre crollata a Roma
L'intera economia italiana crollerà se il Paese continuerà a sostenere l'Ucraina. È questo il concetto espresso dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha commentato su Telegram la notizia del crollo di parte della Torre dei Conti a Roma. Le dichiarazioni hanno. 🔗 Leggi su Today.it
