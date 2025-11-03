L’Italia che cambia La rivoluzione digitale del fisco e il calo dell’evasione

È possibile dimezzare l’evasione fiscale in cinque anni? L’Italia ci è riuscita. Bankitalia e Agenzia delle Entrate raccontano come e-fattura e AI abbiano rivoluzionato il fisco, trasformando il sospetto in fiducia e la burocrazia in trasparenza. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

