L’ippodromo del Savio sale al quinto posto nella classifica del Ministero

Cesena, 3 novembre 2025 – Ci sono buone notizie per l’ippodromo del Savio: nei giorni scorsi il Ministero dell’Agricoltur a, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha pubblicato la c lassifica dei 23 ippodromi del trotto e il calendario delle corse per il 2026. “Per quel che riguarda la classifica – spiega Umberto Massimo Antoniacci, presidente di Hippogroup Cesenate – abbiamo avuto un’ottima valutazione, scalando la classifica, dal nono al quinto posto. Quella del ‘Savio’ è la migliore variazione: anche altri ippodromi hanno progredito, ma nessuno è riuscito a salire di quattro posizioni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

