L’invenzione del vero | Wolfgang Beltracchi il Demiurgo falsario si riscopre artista allo Spazio Musa di Torino

Torinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Torino accoglie una delle figure più controverse e geniali del panorama artistico contemporaneo. Dal 31 ottobre al 19 novembre 2025, lo Spazio Musa ospiterà la mostra "Wolfgang Beltracchi. L’invenzione del vero", a cura di Francesco Longo. L'esposizione promette di far luce sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

