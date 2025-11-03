L' Inter può davvero rinunciare ai suoi big? Chivu e il turnover che funziona a metà
A Verona l’ingresso di Barella & co ha cambiato la partita, ma con un calendario fitto ruotare tutti è sempre più necessario: un equilibrio su cui il tecnico sta ancora lavorando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
