Quando si parla di innovazione ambientale, spesso le grandi promesse restano sospese fra slogan e slide. Ma la realtà concreta arriva – e lo fa da un luogo magari inatteso: una start-up che ha sede a Firenze e guarda verso i fiumi. Parliamo di Blue Eco Line, fondata nel 2018 da quattro giovani ingegneri e professionisti «innamorati del mare», con una missione semplice e ambiziosa: liberare i corsi d’acqua dalla plastica prima che il fiume la scarichi in mare. Il progetto in luce è River Cleaner, un impianto completamente automatizzato ed ecosostenibile che identifica, estrae e convoglia i rifiuti plastici galleggianti nei fiumi — 24 ore su 24, senza personale fisso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'intelligenza artificiale diventa guardiana dei corsi d'acqua