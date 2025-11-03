L’intelligenza artificiale di Meta ha fatto perdere a Zuckerberg 200 miliardi | cosa sta succedendo?

Quando Mark Zuckerberg ha presentato i risultati trimestrali di Meta questa settimana, gli analisti di Wall Street si aspettavano numeri solidi. E in effetti i numeri c’erano: 20 miliardi di dollari di profitto trimestrale, una cifra che farebbe impallidire la maggior parte delle aziende al mondo. Ma dietro quei profitti si nascondeva una realtà molto più inquietante, una che ha fatto crollare il valore delle azioni Meta del 12% in un solo giorno, polverizzando oltre 200 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato a causa dell’intelligenza artificiale. Meta sta attraversando una fase di spesa senza precedenti nell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’intelligenza artificiale di Meta ha fatto perdere a Zuckerberg 200 miliardi: cosa sta succedendo?

