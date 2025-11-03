AGI - "A new vision for urban living": tavolo di confronto a livello nazionale e internazionale sull'evoluzione delle città intelligenti e sostenibili, la Genova Smart Week torna per la sua undicesima edizione da lunedì 17 a domenica 23 novembre 2025. L'evento, promosso dall'Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova, è organizzato con il supporto di Clickutility Team e si propone di raccogliere e valorizzare le buone pratiche, le idee e le soluzioni per costruire città smart e a misura d'uomo. "Una città intelligente – afferma la sindaca di Genova, Silvia Salis – non si misura solo con la tecnologia che usa, ma soprattutto con la capacità di ascoltare le persone e rispondere ai loro bisogni con politiche sostenibili e inclusive. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'innovazione al servizio delle città: dal 17 al 23 novembre torna la Genova Smart Week