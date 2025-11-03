L’influenza aviaria torna a colpire nel Cremasco | oltre 60mila tacchini da abbattere Un altro focolaio dopo quello nel Bresciano

Casale Cremasco (Cremona), 3 novembre 2025 – Il focolaio di aviaria riscontrato in un allevamento di tacchini nel territorio di Casale Cremasco-Vidolasco ha provocato l’abbattimento di tutti i 60mila volatili presenti nel capannone attaccato dal virus. È stato confermato, alcuni giorni fa, un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di tacchini di Casale Cremasco Vidolasco. L’allarme era scattato lo scorso 25 ottobre per la morte improvvisa di una cinquantina di tacchini. Le indagini dell’Ats . Per capire quale fosse il misterioso morbo che aveva ammazzato gli animali, erano seguite le analisi affidate dall’Ats Valpadana all’istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sede di Padova), dove, in tempi molto brevi, c’è stata la conferma, arrivata il 27 ottobre, della positività al virus dell’aviaria che aveva visto la morte dei tacchini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

