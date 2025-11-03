L’inferno dell’unico sopravvissuto al disastro di Air India la fortuna del posto 11A e la vita rovinata | Non parlo più con nessuno – Il video

Viswashukumar Ramesh è tornato a parlare. In un’intervista alla Bbc, l’unico sopravvissuto all’incidente del Boeing 787 Dreamliner di Air India ha raccontato le difficoltà a continuare a vivere dopo la tragedia dello scorso 12 giugno, costato la vita a 241 persone tra staff e passeggeri. Qualcuno l’ha indicato come l’uomo più fortunato del mondo, ma Ramesh, 40 anni, spiega: « Sì, è un miracolo, ma ho anche perso tutto. Ho perso mio fratello, era la mia colonna». Sul volo precipitato a Ahmedabad i due fratelli Ramesh stavano tornando a Londra dopo qualche giorno trascorso nel Paese d’origine. Come sta Ramesh. 🔗 Leggi su Open.online