L' indimenticabile attrice nata a Roma il 3 novembre 1931 è stata la prima a capire che per far cambiare idea all’infelicita? conviene farla divertire

«F accio l'attrice per non morire, e quando a quattordici anni avevo quasi deciso di smettere di vivere, ho capito che potevo farcela solo fingendo di essere un'altra». Monica Vitti: ritratto dell'indimenticabile attrice X Leggi anche › Addio a Monica Vitti, la più amata del cinema italiano E? andata proprio cosi?: Monica Vitti, pseudonimo di Maria Luisa Ceciarelli, Scorpione ascendente Capricorno, con la forza luminosa della Luna in Leone ha rovesciato il tormento del suo segno in una risata roca e sensuale. E? stata la prima a capire che per far cambiare idea all'infelicita? conviene farla divertire inondandola di biondo, strabuzzando gli occhi sensuali da miope, facendole il solletico con le lentiggini chiare.

